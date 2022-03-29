Однією з найбільших невдач російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну аналітики вважають радіозв'язок. Це, звісно, не так серйозно, як відсутність сучасної техніки, але пояснює погану кординацію ЗС РФ.

Про це повідомляє The Economist.

Сучасні радіостанції військового класу шифрують сигнали і змінюють частоту, на якій вони працюють, багато разів на секунду, унеможливлюючи перехоплення їх передачі. Але багато російських військ спілкуються по незашифрованих високочастотних (HF) каналах, які дозволяють підслуховувати будь-кому, хто має радіоаматор.

Хоча російська армія має деякі сучасні технології (Azart), які мають вбудоване шифрування і можуть працювати на набагато вищих частотах. Але чи їх кількість недостатьня, а ефективність – непідтверджена. Томас Вітінгтон, військовий аналітик, зазначає, що розробити надійну та безпечну систему досить складно.

Так, британська армія зіткнулася з проблемами сумісності та затримками зі своїми новими радіостанціями Bowman у 2000-х роках, а Америка витратила мільярди доларів на свою Об’єднану тактичну радіосистему, яка була розроблена, щоб замінити клаптик різних систем на одну. Частини програми зрештою були скасовані. Вітінгтон сумнівається, що російська система закупівель настільки ж ефективна.

Проєкт “Азарт”, як нагадує аналітик, був втягнутий у скандал, коли виявилося, що компоненти російського виробництва були імпортовані з Китаю. Близько третини загального бюджету закупівель у розмірі 18,5 млрд рублів були розкрадені.

У Росії є інші радіоприймачі, але Azart може бути з ними несумісним. Якщо елітний десантний підрозділ має сучасні радіоприймачі Azart, але артилерія, що підтримує його, використовує застарілі системи або комерційні пристрої, тому вони будуть вимущені спілкуватися через незахищені КВ. Фотографії захопленої військової техніки та підтверджені перехоплення вказують на те, що росіяни використовують рації Motorola, Kenwood і Baofeng. Інтегрована система надає командиру миттєвий голосовий зв’язок, деталі розташування та обмін даними з сусідніми підрозділами, артилерією, авіаційною підтримкою та розвідувальними безпілотниками. А рації є занадто простими, щоб підтримувати такі скоординовані операції.

Тому те, що говорять росіяни, може скомпрометувати (видати) їх. Ба більше, старіші радіостанції можна відстежувати і блокувати за допомогою радіопеленгації. Для прикладу Томас Вітінгтон наводить приклади, коли частоти російських військ “бомбардували” хеві-метал музикою або іншими передачами українських операторів, іноді під час бою.

Проблеми з радіо також можуть опосередковано вбивати російських генералів та інших командирів. Так, відсутність зв’язку з підрозділами, які ведуть наступ, змушують старших офіцерів йти вперед особисто і ставати мішенями. Одного російського генерала ЗСУ ліквідували саме завдяки тому, що він спілкувався по незашифрованому каналу. Тому, як вважає Вітінгтон, радіоприймачі можуть бути менш смертельними, ніж зброя, але нездатність Росії інвестувати в свої комунікації її гальмує.