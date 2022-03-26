Українці засуджують іноземні ЗМІ, які демонструють в етерах та на шпальтах наслідки авіаударів російських військ по Україні. Завдяки цьому вони допомагають ворогові коректувати вогонь та влучати точніше.

Про це повідомив депутат “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

В Україні неодноразово попереджали громадян про небезпеки поширення інформації щодо наслідків обстрілів. Винятки можуть становити лише світлини та відео, які поширили офіційні джерела.

Водночас закордонні медіа, наприклад, CNN та BBC у своїх репортажах та на перших шпальтах демонструють наслідки бомбардувань.

Сьогодні сталося два ракетних удари у межах Львова, внаслідок чого постраждали п’ять осіб. Пізніше світові ЗМІ показали ці кадри в етері.

“Коли дивишся як провідні світові медіа в реальному часі показують, як горить у Львові після удару, правда, опускаються руки. Закрили б небо, замість показувати кіно”, — зауважила ведуча програм та членкиня редакційної ради Громадського радіо Тетяна Трощинська.

Українці наголошують, що такі видовищні кадри допомогають телерадіокомпаніям та виданням збирати перегляди, однак від цього страждають українці, які зазнають вже точніших обстрілів.

“От цікаво, а журналісти BBC й інших міжнародних ЗМІ в курсі, що не варто показувати і розказувати про місця ударів в Україні, чи це тільки українських журналістів стосується? Хоча, певно, шановним колегам з ВВС плювати, хто переможе. Не їхня ж війна. Стандарти, і все таке”, — написав заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький.