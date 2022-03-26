Про це повідомив депутат “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

В Україні неодноразово попереджали громадян про небезпеки поширення інформації щодо наслідків обстрілів. Винятки можуть становити лише світлини та відео, які поширили офіційні джерела.

Водночас закордонні медіа, наприклад, CNN та BBC у своїх репортажах та на перших шпальтах демонструють наслідки бомбардувань.

Сьогодні сталося два ракетних удари у межах Львова, внаслідок чого постраждали п’ять осіб. Пізніше світові ЗМІ показали ці кадри в етері.

“Коли дивишся як провідні світові медіа в реальному часі показують, як горить у Львові після удару, правда, опускаються руки. Закрили б небо, замість показувати кіно”, — зауважила ведуча програм та членкиня редакційної ради Громадського радіо Тетяна Трощинська.

Фото: Микола Княжицький

Фото: Микола Княжицький

Українці наголошують, що такі видовищні кадри допомогають телерадіокомпаніям та виданням збирати перегляди, однак від цього страждають українці, які зазнають вже точніших обстрілів.

“От цікаво, а журналісти BBC й інших міжнародних ЗМІ в курсі, що не варто показувати і розказувати про місця ударів в Україні, чи це тільки українських журналістів стосується? Хоча, певно, шановним колегам з ВВС плювати, хто переможе. Не їхня ж війна. Стандарти, і все таке”, — написав заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький.