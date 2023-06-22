Українці задонатили 13,6 млн гривень на 50 дронів-камікадзе дальнього радіуса. БПЛА вже готові до бойового застосування.

Джерело: активіст Сергій Стерненко у Twitter.

Збір на дрони відбувся ще 27 травня. БПЛА мають дальність застосування до 300 кілометрів.

За словами Стерненка, ними на аеродромі Сеща вже було знищено 1 російський Ан-124 та ще 5 зазнали істотних пошкоджень. Сєща — військове летовище у Брянській області Росії, розташоване поблизу селища Сєща.

“Тепер є достатня кількість для подальших операцій. Дякую кожному та кожній, хто допомагав зі збором. Ви зробили вагомий внесок у нашу оборону!” — наголосив активіст.