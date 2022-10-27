Українці зменшили споживання електроенергії на 5-10%

Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Ми бачимо, що більшість українців прислухались до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії. Якщо говорити про масштаб всієї країни – економія становить 5-10%, це тисячі мегават, показник суттєвий”, – зазначив Андрій Герус.

За його словами, це допомагає енергетикам працювати над ремонтом об’єктів критичної інфраструктури. Голова Комітету додав, що при відсутності ракетних обстрілів російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.

Також він наголосив, що зараз робота триває над тим, щоб відключення тривали не чотири-п’ять годин, а півтори-дві.

“Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію”, – підсумував Андрій Герус.

Варто зазначити, що в Україні 27 жовтня запровадять екстренні відключення електроенергії через влучання в один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Обмеження введуть у Києві та області, а також у Житомирському, Чернігівському та Черкаському регіонах.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, екстренні відключення світла є вимушеним заходом. Планувалося на цьому тижні запровадити зрозуміли графіки відключень, але через влучання плани змінилися, бо є дефіцит у центральній частині країни.

За його словами, планується до вечора або завтра зранку надати актуальну інформацію щодо відключень. Зокрема стосовно їхньої тривалості.

“Треба мінімізувати користування взагалі будь-якою електроенергією”, — додав він. Заступник голови ОПУ наголосив, що мінімізування світла стосується також комерційних споживачів, а не тільки побутових.