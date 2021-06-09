Станом на 9 червня український COVID-паспорт знаходиться на стадії розробки. В Уряді назвали способи його отримання.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, сертифікат імунізації в Україні запустять після затвердження міжнародних вимог ЄС та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“Сертифікат можна буде отримати як у паперовій, так і в електронній формі у закладах охорони здоров’я та через застосунок “Дія”, – наголосив прем’єр.

Шмигаль додав, що цей документ міститиме інформацію не лише про щеплення, а й про негативні результати ПЛР-тестів, а також про одужання чи наявність антитіл до коронавірусу.

Очільник Уряду додав, що процес вакцинації в Україні пожвавився у зв’язку з новими постачаннями вакцин. Попри те, що сьогодні усі регіони України перейшли до “зеленої” зони карантину, Шмигаль закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.