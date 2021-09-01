Українці зможуть подати заяву до РАЦСу в «Дії»

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
“Подати документи про намір одружитися або сплатити адміністративний збір за цю послугу тепер можна буде через портал “Дія”. Всі ці зміни спрямовані на те, щоб взаємодія людей з державою проходила максимально зручно і комфортно”, – прокоментував очільник Уряду Денис Шмигаль.
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що його метою є забезпечення можливості відділам державної реєстрації актів цивільного стану приймати заяви про надання адміністративних послуг через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації детально пояснили, як українці зможуть згенерувати COVID-сертифікат. Про це – у матеріалі.
Однак українці масово скаржаться на COVID-сертифікати в державному застосунку “Дія” та понижують оцінку в Google Play.
- 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні могли українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.
- 19 серпня стало відомо, що Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.