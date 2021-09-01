Українці зможуть подати заяву до РАЦСу в «Дії»

У середу, Кабінет Міністрів спростив процедуру подання заяви до РАЦСу щодо наміру взяти шлюб. Тепер зробити це можна через портал державних послуг "Дія".

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

“Подати документи про намір одружитися або сплатити адміністративний збір за цю послугу тепер можна буде через портал “Дія”. Всі ці зміни спрямовані на те, щоб взаємодія людей з державою проходила максимально зручно і комфортно”, – прокоментував очільник Уряду Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що його метою є забезпечення можливості відділам державної реєстрації актів цивільного стану приймати заяви про надання адміністративних послуг через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.