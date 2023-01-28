Незабаром розмитнення автомобілів через "Дію" відбуватиметься за новою системою розрахунку. У Мінцифрі вже підготували відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Для того, аби система розрахувала вартість розмитнення, власнику авто потрібно буде внести показники в калькулятор за трьома характеристиками — роком випуску авто, типом, об‘ємом або потужністю двигуна для електрокарів.

Федоров написав, що якщо, ви маєте Audi A3 2006 року на дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 гривень — замість 143 500 гривень. Наразі “Дія” збирає зворотний зв’язок від користувачів щодо майбутньої послуги.

Нагадаємо, що 21 червня депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт №7418, котрий передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.