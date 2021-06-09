Українці зможуть вільно літати в ЄС: Ляшко розповів, коли та за якої умови

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.

Про це на засіданні Уряду заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.

“Такий рівень тестувань і спадна динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС”, – заявив Ляшко.

Він наголосив, що це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я пропонує продовжити карантин в Україні на літній період. На думку Ляшка, карантинні заходи все ще необхідні для того, щоб стримувати поширення коронавірусу.

Станом на середу, 9 червня, усі області України, а також столиця – місто Київ перейшли до “зеленої” зони адаптивного карантину.

Як відомо, днями Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови про адаптивний карантин. Зокрема, були оновлені критерії, за якими встановлюється “зелена” карантинна зона.