Відповідне рішення прийняли на засіданні Уряду, повідомляють #Букви.
У постанові йдеться про те, що українці зможуть за допомогою застосунку “Дія” здійснити:
- обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії – за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України;
- обмін посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування;
- обмін посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника;
- отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого.
Крім того, Кабмін прийняв рішення про запровадження реєстрації нових авто безпосередньо в автосалонах. За спрощеною процедурою власники авто зможуть відразу отримати номерні знаки та техпаспорт.
- 16 лютого Верховна Рада прирівняла цифрові водійські посвідчення в додатку “Дія” до паперових. Відповідна норма є в ухвалених сьогодні змінах до закону про дорожній рух.