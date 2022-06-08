Українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловік був завербований російськими спецслужбами ще вісім років тому.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Чоловік коригував обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Його було затримано у травні.

Служба безпеки України встановила, що його завербували у 2014 році та після він отримав російський паспорт. Чоловіка тимчасово перевели у “режим очікування”. З початку російського наступу зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок.

Крім того, ворожих агентів затримано у Рівненській області та Хмельницькому. Щодо останнього агент ФСБ РФ збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

Також спецслужби викрили у Дніпропетровській області адміністраторку інтернет-спільнот. Вон виправдовувала російську агресію та воєнні злочини проти України.