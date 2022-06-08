Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Чоловік коригував обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Його було затримано у травні.
Служба безпеки України встановила, що його завербували у 2014 році та після він отримав російський паспорт. Чоловіка тимчасово перевели у “режим очікування”. З початку російського наступу зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок.
Крім того, ворожих агентів затримано у Рівненській області та Хмельницькому. Щодо останнього агент ФСБ РФ збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.
Також спецслужби викрили у Дніпропетровській області адміністраторку інтернет-спільнот. Вон виправдовувала російську агресію та воєнні злочини проти України.
- Нагадаємо, колишній бойовик “ДНР” планував влаштуватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. Його затримала контррозвідка Служби безпеки України.
- Колишньому керівнику Херсонської ОДА оголосили підозру в державній зраді. Підозрюваного призначили на посаду ще в період президентства Віктора Януковича.
- СБУ викрила киянина, котрий працював на РФ. Чоловік створив більше як 20 проросійських інтернет-ЗМІ, де прославляв ідеї “русского мира” та поширював неправдиву інформацію про ЗСУ.