В Ужгороді затримали громадянина України, мешканця Донецької області, який співпрацював з російськими окупаційними військами, здаючи ворогові позиції українських бійців. Тепер зраднику загрожує покарання — до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та СБУ.

У суді прокурори довели, що чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, а також надавав інформацію щодо розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові. Внаслідок чого їх обстрілювали артснарядами. Він розпочав співпрацю з росіянами із запису відеозвернення, у якому він критикує державну владу України та виправдовує вторгнення Росії. Пізніше це відео використав у новинах пропагандистський телеканал “Russia Today”.

Варто зазначити, що зловмисник намагався продовжити незаконну діяльність проти України в Ужгороді, проте був затриманий правоохоронцями.