Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та СБУ.
У суді прокурори довели, що чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, а також надавав інформацію щодо розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові. Внаслідок чого їх обстрілювали артснарядами. Він розпочав співпрацю з росіянами із запису відеозвернення, у якому він критикує державну владу України та виправдовує вторгнення Росії. Пізніше це відео використав у новинах пропагандистський телеканал “Russia Today”.
Варто зазначити, що зловмисник намагався продовжити незаконну діяльність проти України в Ужгороді, проте був затриманий правоохоронцями.
“Правоохоронці затримали зловмисника в Ужгороді, куди він прибув за вказівкою свого російського куратора для збору даних про об’єкти критичної інфраструктури. СБУ продовжує заходи з викриття і знешкодження загроз державній безпеці України”, — йдеться у повідомленні спецслужби.
- Нагадаємо, що призначений росіянами мер Димера (Київська область) 39-річний Олександр Харченко намагався переконати місцевих жителів підтримати Москву. Коли росіяни раптово відступили, він лишився сам-на-сам з результатами своїх дій.
- Також слідчі повідомили про підозру у державній зраді заступнику керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Донецької області.
- Зокрема так званий мер Бердянська Олександр Сауленко призначив своїм заступником громадянина України, уродженця міста, який стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями.