Джерело: Служба безпеки України.
Українець виїхав до РФ на постійне проживання, отримавши відповідне громадянство. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав ЗС РФ. Згодом він вирішив продовжити своє перебування у російському війську.
У 2016 році затриманий підписав контракт із ворожою армією. Його було призначено до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград). Це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
Після закінчення контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. У травні 2022 року його затримали контррозвідники СБУ на території Волинської області. Чоловік прибув до регіону, прикриваючись українським паспортом.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
- Служба безпеки України затримала російського “крота” у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та “полював” на ППО. Зловмиснику загрожує довічне перебування за ґратами.