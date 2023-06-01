Джерело: Служба безпеки України.

Українець виїхав до РФ на постійне проживання, отримавши відповідне громадянство. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав ЗС РФ. Згодом він вирішив продовжити своє перебування у російському війську.

У 2016 році затриманий підписав контракт із ворожою армією. Його було призначено до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград). Це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.