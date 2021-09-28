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Українцям дозволять оформлювати договір купівлі-продажу авто у «Дії»

Українці зможуть укладати договори купівлі-продажу автомобілів через Електронний кабінет водія та державний сервіс "Дія". Ця опція стане доступною через пів року після набрання чинності постанови Уряду.

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:01

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, таке нововведення передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня № 1007 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Передбачається, що послуга буде доступна в Електронному кабінеті водія та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг “Дія”.

“Авторизувавшись, продавець і покупець заповнюють договір в електронному вигляді. Після цього документ автоматично надсилається до сервісного центру МВС для проведення усіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами. Після позитивного опрацювання адміністратором продавець та покупець накладають кваліфіковані електронні підписи й договір уважається укладеним”, – пояснюють в МВС.

Нововведення реалізують сервісними центрами МВС впродовж пів року після набрання чинності зазначеної постанови Кабміну.

Нагадаємо, що 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо митного оформлення транспортних засобів. Цю процедуру переведуть у цифрову форму.

  • Раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило, що на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних будуть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів. Це дозволить спростити перевірку автівок.
Теги: авто, Дія, купівля-продаж

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