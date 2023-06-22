Згідно з постановою Кабінету міністрів України тепер українці, які підлягають мобілізації, не можуть працювати охоронцями.

Джерело: КМУ

Відповідна постанова “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” була ухвалена урядом ще 18 квітня 2023 року.

У документі вказано, що відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221; 2021 р., № 37, ст. 2221), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Серед змін, введених Кабміном:

1. Підпункт 2 пункту 6 доповнити абзацом такого змісту:

“відомості про проходження особою служби у військовому резерві або перебування її у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), що зазначені у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додається копія відповідного документа), крім осіб, які не підлягають призову під час мобілізації;”.

2. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

“відомості про проходження особою служби у військовому резерві або перебування її у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), що зазначені у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додається копія відповідного документа), крім осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.”.