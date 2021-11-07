Українцям, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу за лікарняними листками.

Про це повідомили у Фонді соціального страхування.

“Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків“, — наголосили у Фонді.

Зазначається, що допомога з тимчасової втрати працездатності фінансується, щоб компенсувати заробіток, втрачений за час лікування.

Однак “у разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній”.

Вже завтра, 8 листопада, невакцинованих працівників деяких галузей почнуть відсторонювати від роботи.

Водночас це не стосується осіб, що мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань.

Наразі обов’язково мають вакцинуватися працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Невакцинованих працівників відсторонюватимуть шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.