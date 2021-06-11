Про це повідомив Інститут Роберта Коха, який відстежує епідемічну ситуацію з коронавірусом у Німеччині та світі.

Зазначимо, що Німеччина вилучила з переліку країн із високим ризиком поширення коронавірусу 13 держав. Серед них Австрія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Канада, Кіпр, Ліван, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Сполучені Штати, Україна і Чорногорія.

З “червоної” зони вийшли також окремі регіони Греції, Норвегії, Португалії, Хорватії та Швейцарії й Косово.

Це рішення набуває чинності у неділю, 13 червня. Але це не означає, що українці можуть вже планувати поїздки у Німеччину, адже міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан оголосив про послаблення обмежень в’їзду з 1 липня.

Це рішення передбачає, зокрема, те, що туристи з країн, які не входять до групи з високим ризиком поширення COVID-19, зможуть в’їжджати в Німеччину будь-яким транспортом без обмежень. Скасовується обов’язкова наявність негативного тесту на коронавірус та самоізоляція.

Однак ці зміни торкнуться українців, якщо до 1 липня Україні не фіксуватимуть зростання кількості хворих. Рівень захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч людей не повинен перевищувати 200 випадків протягом семи днів.

На сьогодні іноземці можуть подорожувати до Німеччини лише літаком за умови наявності негативного тесту, доказу повної вакцинації затвердженими в ЄС препаратами або довідки, що підтверджує наявність антитіл до коронавірусу.

Але й це ще не всі умови. Іноземцям необхідно зареєструватися на спеціальному сайті перед мандрівкою та піти на 10-денну самоізоляцію після прибуття.

Додамо, що сьогодні, 11 червня, парламент Німеччини продовжив режим епідемії національного масштабу, який був введений через пандемію коронавірусу до 30 вересня, інформує Bild. Це рішення дозволяє уряду вводити нові обмеження або продовжувати їх без спеціальних санкцій парламенту.

Нагадаємо, що сьогодні Європейський союз схвалив вільне переміщення повністю вакцинованих громадян між країнами блоку. Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.