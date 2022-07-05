Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.
Наприклад, у Пологівському районі Запорізької області окупаційна “влада” примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які наразі працюють за російською навчальною програмою. У них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.
У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами — чоловіків направляти до так званої “армії ДНР”, а жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.
Нагадаємо, що раніше радник мера Петро Андрющенко Маріуполя повідомляв, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
Він наголосив, що основна мета росіян — деукраїнізація. Протягом літа діти будуть змушені вивчати російську мову та літературу, історію Росії та математику, які викладатимуть російською мовою.
- Варто зауважити, що на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.
- Також російські загарбники відкрили школу № 65 у Маріуполі та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад.
- Водночас у РФ школярі будуть вивчати «визнання» Кремлем так званих квазіутворень «ЛНР» та «ДНР». Тему вже внесли до курсу сучасної російської історії.