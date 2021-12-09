У межах Перепису населення у 2023 році українцям поставлять 50 питань, відповіді на які дозволять повною мірою охарактеризувати умови життя громадян.

Про це повідомляє Державна служба статистики у Facebook.

“Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань та визначає перелік демографічних та соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств та житлових умов населення”, – йдеться у повідомленні.

Питання стосуватимуться:

демографічної характеристики – вік, стать, місце народження та інше;

етнічного походження, мови та громадянства;

освіти;

джерел прибутків;

зайнятості;

міграційної активності;

статусу інвалідності;

житлових умов.

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з результатами якого в нашій державі проживало 48 млн 457 тис.осіб.

В Інституті демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України вважають, що чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу.