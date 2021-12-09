Про це повідомляє Державна служба статистики у Facebook.
“Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань та визначає перелік демографічних та соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств та житлових умов населення”, – йдеться у повідомленні.
Питання стосуватимуться:
- демографічної характеристики – вік, стать, місце народження та інше;
- етнічного походження, мови та громадянства;
- освіти;
- джерел прибутків;
- зайнятості;
- міграційної активності;
- статусу інвалідності;
- житлових умов.
Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з результатами якого в нашій державі проживало 48 млн 457 тис.осіб.
В Інституті демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України вважають, що чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який було організовано тодішнім міністром Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживало 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам тодішній міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.