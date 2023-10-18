Її можна замовити у найближче відділення в своєму місті чи населеному пункті

Поштово-логістична компанія Meest Пошта запускає безкоштовну доставку з мережі магазинів товарів для спорту та відпочинку MEGASPORT. Вона доступна по всій території країни з жовтня цього року.

Щоб скористатися послугою, треба оформити замовлення на офіційному сайті магазину та обрати доставку у відділення Meest Пошта. Пропозиція поширюється на замовлення будь-якої суми, водночас інші оператори пропонують безкоштовну доставку, тільки якщо сума чека перевищує 2500 грн.

«Ми плідно працюємо, щоб запропонувати нашим клієнтам найкращі умови та сервіси. Нове партнерство допоможе користувачам здійснювати покупки без зайвих витрат та швидко отримувати їх у відділеннях Meest Пошта, а мережі магазинів — залучити нову аудиторію та забезпечити собі ще одну перевагу перед конкурентами», — розповідають в пресслужбі Meest.

Разом з Meest Пошта можна замовляти та отримувати речі із найбільших українських інтернет-магазинів, включно з Rozetka, Prom, OLX та іншими. Перелік партнерів та умови доставки доступні на сайті.





