Українців, які записалися на щеплення через портал або застосунок “Дія”, будуть вакцинуватися на вихідних.

Про це на виїзному засіданні Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну наголосив, що вчора таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

“Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень”, – додав Шмигаль.

Окремо він зазначив, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

Як сповіщалося, 1 березня на порталі державних послуг “Дія” з’явився запис на вакцинацію проти COVID-19. За цей час на вакцинацію у такий спосіб записалися 532 тисячі осіб.

Зауважимо, що нерідко на вихідні кількість щеплень проти коронавірусу знижується. Зокрема, в деяких регіонах перестають вакцинувати зовсім. В МОЗ це пояснювали небажанням мобільних бригад виходити на роботу у вихідні дні.

Нагадаємо, в Україні процес вакцинації проти коронавірусу стартував 24 лютого. З того часу щеплення отримали 865 590 людей, з них обидві дози отримали 695 осіб.

Щеплення в Україні роблять вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.