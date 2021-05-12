Про це на виїзному засіданні Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Очільник Кабміну наголосив, що вчора таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом Володимиром Зеленським.
“Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень”, – додав Шмигаль.
Окремо він зазначив, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.
Як сповіщалося, 1 березня на порталі державних послуг “Дія” з’явився запис на вакцинацію проти COVID-19. За цей час на вакцинацію у такий спосіб записалися 532 тисячі осіб.
Зауважимо, що нерідко на вихідні кількість щеплень проти коронавірусу знижується. Зокрема, в деяких регіонах перестають вакцинувати зовсім. В МОЗ це пояснювали небажанням мобільних бригад виходити на роботу у вихідні дні.
Нагадаємо, в Україні процес вакцинації проти коронавірусу стартував 24 лютого. З того часу щеплення отримали 865 590 людей, з них обидві дози отримали 695 осіб.
Щеплення в Україні роблять вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield (експорт препарату припинила Індія).