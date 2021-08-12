До парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроєкт, що передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

У документі йдеться про те, що користувачів, які відмовляться реєструвати свої SIM-карти за паспортом, відключать від мережі. Передбачено, що це станеться з 1 січня 2025 року, якщо законопроєкт підтримають у Раді.

У пояснювальній записці зазначено, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів.

“Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства. Унаслідок викрадення телефонів, у пам’ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками”, – заявляють у комітеті.

Якщо цей законопроєкт ухвалять, кожен, хто користується мобільним телефоном, повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору з оператором мобільного зв’язку.