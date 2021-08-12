Про це повідомляє пресслужба комітету.
У документі йдеться про те, що користувачів, які відмовляться реєструвати свої SIM-карти за паспортом, відключать від мережі. Передбачено, що це станеться з 1 січня 2025 року, якщо законопроєкт підтримають у Раді.
У пояснювальній записці зазначено, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів.
“Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства. Унаслідок викрадення телефонів, у пам’ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками”, – заявляють у комітеті.
Якщо цей законопроєкт ухвалять, кожен, хто користується мобільним телефоном, повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору з оператором мобільного зв’язку.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації України планує до кінця 2021 року запустити захищений урядовий мобільний зв’язок.