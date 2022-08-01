РФ проводить розвідку через мобільні додатки. Громадян закликали завантажувати додатки лише з офіційних джерел та бути обережними в інтернеті.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

Українців попередили про небезпеку. Кіберполіція зазначила, що спецслужби РФ поширюють мобільні застосунки.

Російські окупанти для залучення користувачів пропонують гру. Українців закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією та наносити “малюнки” на асфальті. У такий спосіб росіяни намагаються дізнатися інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових та схиляють до співпраці.