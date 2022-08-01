Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ в Telegram.
Українців попередили про небезпеку. Кіберполіція зазначила, що спецслужби РФ поширюють мобільні застосунки.
Російські окупанти для залучення користувачів пропонують гру. Українців закликали не користуватися додатками, де необхідно фотографувати місцевість, ділитися геолокацією та наносити “малюнки” на асфальті. У такий спосіб росіяни намагаються дізнатися інформацію про інфраструктуру, розташування позицій військових та схиляють до співпраці.
Для безпечного користування рекомендується:
- завантажувати додатки з App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery тощо. Тобто з офіційних джерел;
- перевіряти усі доступні дані, а саме інформацію про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.
Подібні застосунки розробили спецслужби РФ.
- Нагадаємо, РФ перекидає на південь України велику кількість військ. Їх планують залучити для ведення бойових дій проти Збройних сил України.
- В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа “Діти війни” буде допомогати збирати інформацію про неповнолітніх, які постраждали або зникли внаслідок війни.