У застосунку "Дія" стартувало нове голосування. Цього разу українців просять вирішити, що робити з гербом СРСР на монументі "Батьківщина-матір" у Києві.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві зауважили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, процес позбавлення від радянських символів у державі значно активізувався.

Однак на найвищій скульптурі Європи досі є герб радянського союзу.

Щоб вирішити, що зробити з гербом, Мінкульт ініціював відповідне опитування у застосунку “Дія”.

На вибір буде три варіанти відповідей:

– залишити все, як є

– зняти радянський герб та залишити щит чистим (після перемоги України провести конкурс та вибрати, що розмістити на щиті)

– замінити герб СРСР на Державний Герб України – Тризуб

Опитування триватиме у застосунку з 7 по 21 липня. Результати оголосять через два тижні.