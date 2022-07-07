Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
У відомстві зауважили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, процес позбавлення від радянських символів у державі значно активізувався.
Однак на найвищій скульптурі Європи досі є герб радянського союзу.
Щоб вирішити, що зробити з гербом, Мінкульт ініціював відповідне опитування у застосунку “Дія”.
На вибір буде три варіанти відповідей:
– залишити все, як є
– зняти радянський герб та залишити щит чистим (після перемоги України провести конкурс та вибрати, що розмістити на щиті)
– замінити герб СРСР на Державний Герб України – Тризуб
Опитування триватиме у застосунку з 7 по 21 липня. Результати оголосять через два тижні.
- Нагадаємо, #Букви розпочали цикл матеріалів про масштабні російські злочини проти основи української самобутності. Перший матеріал охоплює лінгвоцид, організований Російською імперію та, згодом, Радинським Союзом.