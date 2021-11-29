Про це йшлося на селекторній нараді з президентом України Володимиром Зеленським.
Відтак, мандрівники, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, мають після повернення в Україну пройти 14-денну самоізоляцію.
“Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
У Міністерстві охорони здоров’я з цього приводу додали, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.
Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.
Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму Omicron тяжчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом було зафіксовано в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг
хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.
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