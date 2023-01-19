Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
У відомстві наголосили, що в Україні продовжує діяти воєнний стан, а війська РФ щоденно обстрілюють українські населені пункти.
У зв’язку із цим масові зібрання та купання “не на часі”. оскільки їх може використати ворог для злочинних цілей.
“ДСНС рекомендує громадянам 19 січня утриматися від масових заходів на Водохреще”, – мовиться у повідомленні.
Тим, хто все ж хоче зануритись у водойми, у ДСНС закликають робити це на облаштованих локаціях, де організовані чергування рятувальників, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.
Також рятувальники опублікували список правил безпечної поведінки на водоймах:
– занурюватись у спеціально обладнаних ополонках біля берега, під наглядом рятувальників та медичних працівників;
– не занурюватись у крижану воду у стані алкогольного сп’яніння
– розігріти тіло перед купанням
– йти до ополонки повільно та уважно, адже доріжка може виявитись слизькою
- 19 січня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проводить друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври з нагоди свята Хрещення Господнього богоявлення.