Надзвичайники закликають українців утриматися від масових купань на свято Водохреща.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

У відомстві наголосили, що в Україні продовжує діяти воєнний стан, а війська РФ щоденно обстрілюють українські населені пункти.

У зв’язку із цим масові зібрання та купання “не на часі”. оскільки їх може використати ворог для злочинних цілей.

“ДСНС рекомендує громадянам 19 січня утриматися від масових заходів на Водохреще”, – мовиться у повідомленні.

Тим, хто все ж хоче зануритись у водойми, у ДСНС закликають робити це на облаштованих локаціях, де організовані чергування рятувальників, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.

Також рятувальники опублікували список правил безпечної поведінки на водоймах:

– занурюватись у спеціально обладнаних ополонках біля берега, під наглядом рятувальників та медичних працівників;

– не занурюватись у крижану воду у стані алкогольного сп’яніння

– розігріти тіло перед купанням

– йти до ополонки повільно та уважно, адже доріжка може виявитись слизькою