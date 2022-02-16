Про це повідомляє заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк під час брифінгу.
Швидка група реагування CERT-UA фіксує аномальні явища та інциденти у кіберпросторі. Про зафіксовану активність вони повідомлять всім суб’єктам для реагування. Сергій Демедюк закликає українців не ігнорувати ситуацію у мережі Інтернет та соціальних мережах під час кризового періоду.
“На цей кризовий час повідомляйте CERT-UA про будь-які аномальні події. Не бійтеся, ви не заспамите лінію Держспецзв’язку”, – пояснив він.
Сьогодні здійснювалася кібератака через соціальну мережу Facebook. Група реагування Cert-ua попереджає, що зловмисники надсилають шкідливі повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані.
Довідка. CERT-UA функціонує в складі Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Уряд створив цю команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України. Вона є акредитованим членом Форуму команд реагування на інциденти безпеки First з 2009 року.
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