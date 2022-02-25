Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін звернувся до українців з закликом поповнювати ряди підрозділу. Всі необхідні для цього процедури спрощено.

Про це він сповістив у своєму зверненні, передає заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Галушкін зауважив, що Україна вже майже добу стримує наступи російських окупантів і критично важливо чинити опір країні-агресору далі. Тому він закликав українців у військкомати або у військові частини та ставати до лав Територіальної оборони.

“Усі процедури спрощено – потрібен лише ваш паспорт, код і бажання захистити Україну”, – наголосив Юрій Галушкін.

Також він додав, що до столиці та в інші міста нашої країни завозять додаткові партії зброї та боєприпаси. Тому “ворога буде чим бити”.