Про це він сповістив у своєму зверненні, передає заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Галушкін зауважив, що Україна вже майже добу стримує наступи російських окупантів і критично важливо чинити опір країні-агресору далі. Тому він закликав українців у військкомати або у військові частини та ставати до лав Територіальної оборони.
“Усі процедури спрощено – потрібен лише ваш паспорт, код і бажання захистити Україну”, – наголосив Юрій Галушкін.
Також він додав, що до столиці та в інші міста нашої країни завозять додаткові партії зброї та боєприпаси. Тому “ворога буде чим бити”.
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