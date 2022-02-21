21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені "республіки" незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це йдеться у заяві президента РФ.

На засіданні Ради безпеки РФ, міністр оборони РФ висловив побоювання щодо ядерного потенціалу України. Він наголосив, що в України значно більше можливостей у питанні відновлення ядерної зброї, ніж в Ірану та КНДР.

Своєю чергою, очільник країни-агресора заявив, що вислухав думку колег та наголосив, що рішення щодо прийняття самопроголошених ЛНР і ДНР прийме вже сьогодні, 21 лютого.

Під час свого виступу Путін заявив, що Україну можна назвати “країною імені Володимира Ілліча Леніна, оскільки він її автор та архітектор”. За його словами, Україна ніколи не мала стійкої державності. Починаючи з 1991 року копіювала схеми інших держав.

“Що ж, якщо ви хочете декомунізацію – тоді будьте послідовні у своїх намірах”, – зазначив Путін.

За словами Путіна, нібито Ленін та радянські керівники помилково дозволили народам Російської імперії отримати власну державність. Крім того, він згадав про входження Кримського півострова до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки у 1954 році, зазначивши, що тодішній керівник СРСР Микита Хрущов дарма ухвалив таке рішення.

Свою промову російський очільник почав із того, що на землях України населення сповідувало православ’я та називало себе “руськими”, натякаючи на те, що українського народу історично не існувало.

Водночас він наголосив, що “злочинці котрі вчинили державний переворот на Майдані, будуть знайдені Росією для того, аби вони понесли покарання”.

Окрім цього, лідер РФ також поскаржився, що у 2000 році під час візиту Білла Клінтона він запитав, як Захід поставиться до вступу РФ в НАТО. За словами господаря Кремля, реакція була більш ніж стримана.

“Ну добре, не хочете бачити самостійну сильну державу – не треба”, – ображено зазначив президент РФ.

Пізніше, під час свого виступу очільник РФ заявив, що визнає так звані республіки “ЛНР” та “ДНР”.

“Заявляю про прийняті рішення та очікую на підтримку громадян Росії”, – резюмував Путін.

Після офіційної заяви, відбулась церемонія підписання “договору про дружбу” між Путіним, Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником про визнання “незалежності” окупованих територій.

Попередньо Путін повідомив Емманюелю Макрону та Олафу Шольцу про готовність підписати визнати самопроголошені “республіки”. Макрон і Шольц висловили розчарування таким рішенням, але, за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів.

Раніше ватажки терористичних організацій ДНР і ЛНР у відеозверненні закликали Путіна визнати окуповані території Донбасу “незалежними республіками”.

Окрім цього, очільники терористичних організацій попросили лідера країни-агресора розглянути укладання договору про дружбу та співпрацю між терористичними організаціями та РФ, передбачивши співпрацю у сфері оборони.

Пізніше стало відомо про те, що представник так званої “народної міліції ДНР” Едуард Басурін заявив, що “республіці” потрібна військова допомога Росії.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодився на зустріч з Путіним після перемовин, які відбудуться 24 лютого між держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, за умови “якщо не відбудеться вторгнення”.