Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні захищають Україну 700 тисяч військових. Бійці та техніка дислоковані по всій території держави.

Інтерв’ю опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента України.

Президент висловив думку, що для такої великої держави як Україна потрібна армія значно більше, ніж 250 або у 260 тисяч воїнів. Тому на початку 2022 року було підписано указ про збільшення збройних сил на 100 тисяч на наступний рік.

“На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни”, — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський вважає, що додаткові 100 тисяч захисників не змогли б зупинити наміри РФ стосовно повномасштабного вторгнення. Росія залучала до війни резерви, тактику “тихої мобілізації”, щоб не оголошувати війну, перекидали війська до Криму і Білорусі.

“Це дійсно великий об’єм. Я думаю, що на сьогодні з таким об’ємом жодна країна Європи не впоралась би”, — заявив президент.

Росія не знала про багато речей під час підготовки України до війни, тому ворогові не вдалося захопити нас за кілька днів. Підготовка призвела до того, що прогнози військових аналітиків та розвідки набули зовсім іншого характеру. Утім серйозна протиповітряна оборона, як “Петріон” з країн НАТО, могла би захистити небо від перших ударів, особливо по цивільній інфраструктурі.

За словами Зеленського Україна довгий час жила у стані війни. Разом з подіями на Донбасі країна потерпала від кібернападів, спроб економічного та фінансового блокування, зменшення обсягу енергоносіїв, дефіциту бензину тощо. Попри розуміння, що РФ точне нападе дані розвідок різнилися: чи війна тільки з Росією або вже з Білоруссю, залучаються резерви двох країн чи однієї, звідти саме будуть наступати окупанти та летіти ракети.