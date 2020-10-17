Україну накрила негода: у Білій Церкві - повінь, в Кропивницькому - буревій

17 жовтня Україну накрили потужні зливи та буревії. Декілька міст потерпають від наслідків стихії й досі.

Так, у місті Біла Церква Київської області через потужну зливу підтопило декілька будинків. Ліквідацією підтоплень займаються місцеві рятувальники.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, злива підтопила 7 приватних житлових будинків та підвальні приміщення двох п’ятиповерхівок. Крім цього, у воді опинилися декілька легкових автомобілів.

У другій половині дня злива вщухла і рівень води почав поступово знижуватися. До робіт з відкачування води залучили шість одиниць спецтехніки і 14 рятувальників. Ситуація в місті стабільна.

Негода завітала і в Кропивницький. Шквальний вітер пошкодив дахи і стіни будинків. У деяких оселях буревій позривав зовнішні конструкції будівель.

Про це розповів голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

За його словами, наслідки стихії буде обговорювати сьогодні комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.