Україну накрила негода: у Білій Церкві - повінь, в Кропивницькому - буревій

Так, у місті Біла Церква Київської області через потужну зливу підтопило декілька будинків. Ліквідацією підтоплень займаються місцеві рятувальники.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, злива підтопила 7 приватних житлових будинків та підвальні приміщення двох п’ятиповерхівок. Крім цього, у воді опинилися декілька легкових автомобілів.
У другій половині дня злива вщухла і рівень води почав поступово знижуватися. До робіт з відкачування води залучили шість одиниць спецтехніки і 14 рятувальників. Ситуація в місті стабільна.
Негода завітала і в Кропивницький. Шквальний вітер пошкодив дахи і стіни будинків. У деяких оселях буревій позривав зовнішні конструкції будівель.
Про це розповів голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.
За його словами, наслідки стихії буде обговорювати сьогодні комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- У суботу, 17 жовтня, Київ зупинився у заторах через потужні зливи, які стали причиною підтоплення понад десятка вулиць. Рух транспорту ускладнено. За даними поліції, підтоплено та затоплено ряд вулиць: Осіння, Пріорська, Автозаводська, Уманська, Іскрівська, Пилипа Козицького, Ново-Пирогівська, Кирилівська, Ізюмська та Брожка.