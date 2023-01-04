Протягом 2022 року Україна отримала найбільшу кількість ліцензій на експорт зброї з Німеччини.

Про це повідомляє газета Handelsblatt з посилання на дані Федерального міністерства економіки Німеччини.

У 2022 році Федеральний уряд надав ліцензії на експорт зброї вартістю близько 8,36 мільярда євро. Варто зауважити, що це друга за розміром сума в історії Німеччині. За даними міністерства економіки, більше було лише 2021 року. Тоді ця сума складала 9,35 млрд євро.

Зазначається, що Україні дозволили експортувати зброю на суму майже 2,25 мільярда євро. Це близько чверті від загального обсягу постачання. Після нашої держави у переліку: Нідерланди, США та Велика Британія.

Постачання до європейських країн, НАТО, а також Японії, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії вартували 5,12 мільярда євро.