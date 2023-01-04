Про це повідомляє газета Handelsblatt з посилання на дані Федерального міністерства економіки Німеччини.
У 2022 році Федеральний уряд надав ліцензії на експорт зброї вартістю близько 8,36 мільярда євро. Варто зауважити, що це друга за розміром сума в історії Німеччині. За даними міністерства економіки, більше було лише 2021 року. Тоді ця сума складала 9,35 млрд євро.
Зазначається, що Україні дозволили експортувати зброю на суму майже 2,25 мільярда євро. Це близько чверті від загального обсягу постачання. Після нашої держави у переліку: Нідерланди, США та Велика Британія.
Постачання до європейських країн, НАТО, а також Японії, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії вартували 5,12 мільярда євро.
- У Німеччині дехто вимагає зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- У Німеччині готові до використання мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України, якщо будуть вирішені юридичні питання й союзники підтримають цю ініціативу.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц періодично спілкується безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним щодо питання російсько-української війни. Дипломатичні контакти з Росією мають і інші політики в ЄС, таку заяву 2 січня зробила заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман.