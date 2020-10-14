Генеральна Асамблея ООН 13 жовтня переобрала Україну до Ради ООН з прав людини (РПЛ) з мандатом на 2021-2023 роки.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що переобрання “підтвердило авторитет нашої держави в головному правозахисному органі ООН”.

“Як держава-засновниця ООН Україна є відданою принципам і цілям Статуту ООН та Загальній декларації прав людини. Від самого початку ми підтримали заснування в 2006 році Ради ООН з прав людини та увійшли до її першого членського складу. Україна переконана, що Рада має надалі розвивати права людини шляхом забезпечення універсальності, об’єктивності та неупередженості розгляду проблем у цій сфері. Україна вважає, що сталий міжнародний мир і безпека не можуть бути досягнуті у відриві від забезпечення прав і свобод людини. Починаючи з 2010 року, за ініціативи України консенсусом схвалюються резолюції РПЛ під назвою “Роль превенції у розвитку та захисті прав людини”, – йдеться в заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що Україна буде виконувати зобов’язання перед тими, хто страждає сьогодні від російської окупації в Криму, а також на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

“На постійній основі порушуватимемо перед Радою проблематику російської агресії, привертатимемо увагу до злочинів і грубих порушень прав людини, які чинить РФ як держава-окупант, працюватимемо над більш активним залученням РПЛ, її спеціальних процедур, договірних органів у галузі прав людини для припинення порушень прав людини та полегшення долі незаконно ув’язнених Росією українських громадян. І надалі докладатимемо зусиль для наповнення Кримської платформи правозахисним компонентом”, – наголошується в заяві.

При цьому в МЗС зазначили, що стурбовані переобранням Росії до складу РПЛ.

“Не може не викликати занепокоєння продовження потрапляння до складу Ради, у тому числі у результаті останніх виборів, держав, які здійснюють свідому політику придушення прав власних громадян, а деякі проводять неоімперську агресивну політику проти сусідніх держав та репресії місцевого населення на окупованих територіях. Хоча сьогодні Рада за своїм складом все далі віддаляється від досягнення ідеалів, закладених лідерами держав у 2005 році, Україна залишатиметься відданою універсальному забезпеченню прав людини”, – йдеться в заяві.

В МЗС запевнили, що Україна готова й надалі наполегливо працювати спільно з партнерами в РПЛ.

Як повідомив у своєму Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба, мова йде про переобрання до Ради ООН з прав людини країни-агресора Росії.

“Стан речей у Раді залишає бажати кращого. До неї пройшов навіть такий відомий порушник прав людини як РФ (через брак конкуренції у Східноєвропейській групі). Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в Раді, аби покривати порушення прав людини” , – наголосив Кулеба.

ДОВІДКА. Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган в системі ООН, що замінив Комісію ООН з прав людини (UNCHR). Є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН.

Рада була утворена у 2006 році на базі Комісії ООН з прав людини, яка діяла з 1946 року. Раду очолює Верховний комісар ООН з прав людини.

Рада здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

До складу РПЛ входять 47 держав-членів, які обираються членами Генасамблеї ООН шляхом прямого таємного голосування за географічним розподілом: група африканських держав – 13 місць, група азійських держав – 13 місць, група держав Латинської Америки та Карибського басейну – 8 місць, група східноєвропейських країн – 6 місць та група західноєвропейських та інших держав – 7 місць. Члени РПЛ виконують свої повноваження протягом 3 років та не мають права на переобрання після двох поспіль термінів членства.

Україна вперше стала членом РПЛ у 2006 році. У 2008 році нашу країну було переобрано до складу Ради на другий термін, до 2011 р. З червня 2011 року Україна активно співпрацювала з РПЛ у якості спостерігача, а в 2017 році була знову обрана членом Ради.