Сьогодні відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому територію України розділили на чотири карантинні зони.

Про це поінформував на брифінгу за підсумками засідання міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він нагадав, що від завтра, 1 серпня, набуває чинності постанова Уряду про нові правила дії адаптивного карантину. Згідно з цим документом, територія України буде розділена на 4 карантинні зони.

“Ми зразу визначили регіони, які можуть потрапити до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” і “червоної” зон. І чітко встановили критерії, за якими ті чи інші регіони на рівні територіально-адміністративних одиниць – це або міста обласного значення, або райони – можуть потрапити в ті чи інші зони”, – зазначив Степанов.

Він поінформував, що було визначено вісім регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.

Перехід буде відбуватися з понеділка, 3 серпня.

До “червоної” зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли: Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район (Чернівецька область).

До “помаранчевої” зоні віднесені:

• Волинська область – Луцький і Любешівський райони;

• Івано-Франківська область – Івано-Франківськ і Тисменицький район;

• Львівська область – Львів, Миколаївський район, Перемишльський район, Пустомитівський район;

• Тернопільська область – м. Бережани і Бучацький район.

До “жовтої” зоні віднесли такі населенні пункти і райони:

• міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;

• місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;

• міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;

• міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

• місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;

• Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;

• Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

• Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Варто зазначити, що столиця України Київ, де в останні дні фіксувалося понад 100 випадків зараження коронавірусом, потрапила до “зеленої ” зони.

Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна з таких ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.

Щоп’ятниці проводитимуть засідання комісії й визначатимуть перелік регіонів по зонам.

У кожній зоні будуть діяти свої карантинні обмеження: