Про це поінформував на брифінгу за підсумками засідання міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він нагадав, що від завтра, 1 серпня, набуває чинності постанова Уряду про нові правила дії адаптивного карантину. Згідно з цим документом, територія України буде розділена на 4 карантинні зони.
“Ми зразу визначили регіони, які можуть потрапити до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” і “червоної” зон. І чітко встановили критерії, за якими ті чи інші регіони на рівні територіально-адміністративних одиниць – це або міста обласного значення, або райони – можуть потрапити в ті чи інші зони”, – зазначив Степанов.
Він поінформував, що було визначено вісім регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.
Перехід буде відбуватися з понеділка, 3 серпня.
До “червоної” зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли: Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район (Чернівецька область).
До “помаранчевої” зоні віднесені:
• Волинська область – Луцький і Любешівський райони;
• Івано-Франківська область – Івано-Франківськ і Тисменицький район;
• Львівська область – Львів, Миколаївський район, Перемишльський район, Пустомитівський район;
• Тернопільська область – м. Бережани і Бучацький район.
До “жовтої” зоні віднесли такі населенні пункти і райони:
• міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;
• місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;
• міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;
• міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
• місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;
• Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;
• Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
• Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Варто зазначити, що столиця України Київ, де в останні дні фіксувалося понад 100 випадків зараження коронавірусом, потрапила до “зеленої ” зони.
Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна з таких ознак:
• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;
• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);
• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).
“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.
Щоп’ятниці проводитимуть засідання комісії й визначатимуть перелік регіонів по зонам.
У кожній зоні будуть діяти свої карантинні обмеження:
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.