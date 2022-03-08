За час повномасштабного російського вторгнення вже 2 млн біженців покинуло Україну. Наразі відбувається евакуація з низки українських міст, ситуація в яких залишається складною.

Про це повідомляє видання Washington Post з посиланням на дані ООН.

Через постійні обстріли з боку окупантів, евакуація цивільного населення з Маріуполя раніше вже було зірвано. Атаки по маршруту гуманітарного коридору продовжилися і 8 березня, повідомляє Міністерство оборони України.

Російські військові заявляли, що нададуть гуманітарні коридори для жителів Харкова та Маріуполя. Також представнки країни-окупанти зауважили, що евакуйованих цивільних з Києва можуть вивезти до білоруського Гомеля, а згодом і до Росії. Проте українська сторона відкинула цю пропозицію, наголосивши, що шляхи евакуації цивільного населення можуть пролягати лише на українській території, , повідомляють у Washington post.

У понеділок відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії, проте, як зауважують у Washington Post, він не приніс “значного прориву”. Під час перемовин 7 березня було узгоджено деяку логістику гуманітарних коридорів, повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Переговори продовжуватимуться надалі.

Учора вночі Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні звинуватив армію країни-окупанта у вчиненні воєнних злочинів. З кожним днем число західних чиновників, які заявляють про воєнні злочини російського війська зростає. Так, наприклад, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон раніше заявив, що атаки по цивільному населенню повністю підпадають під критерії воєнного злочину. Також державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що у США є достовірні докази навмисних обстрілів цивільного населення з боку армії РФ.

Нагадаємо, що окупанти атакували “Зелений коридор”, через що жителі Маріуполя та Сум не змогли евакуюватися.