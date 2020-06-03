Міністерство закордонних справ України очікує найближчим часом на візит місії з Канади, яка має оцінити можливість укладення угоди про спрощення візового режиму для українців.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Готовність канадської сторони направити відповідну оціночну місію підтвердив посол Канади Лариса Галадза.

Відзначається, що дане питання було обговорено 3 червня у час зустрічі посла Канади і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

“Співрозмовники обговорили питання лібералізації візового режиму між Україною і Канадою. На запит голови МЗС, пані посол підтвердила готовність сприяти напрямки в Україну відповідної оціночної місії Канади”, – йдеться в повідомленні.

Також в МЗС повідомили, що дана місія визначить подальші кроки, які необхідно буде зробити українському уряду для отримання спрощеного візового режиму.