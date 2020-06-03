Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Готовність канадської сторони направити відповідну оціночну місію підтвердив посол Канади Лариса Галадза.
Відзначається, що дане питання було обговорено 3 червня у час зустрічі посла Канади і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
“Співрозмовники обговорили питання лібералізації візового режиму між Україною і Канадою. На запит голови МЗС, пані посол підтвердила готовність сприяти напрямки в Україну відповідної оціночної місії Канади”, – йдеться в повідомленні.
Також в МЗС повідомили, що дана місія визначить подальші кроки, які необхідно буде зробити українському уряду для отримання спрощеного візового режиму.
- Раніше повідомлялось, що заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка прогнозує, що “митний безвіз” з Європейським союзом може запрацювати в 2021 році.