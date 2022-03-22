Європейська федерація національних мовних інституцій (EFNIL) під час позачергового засідання одностайно прийняла рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL.

Про це сповістив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів Європейського Союзу. Серед основних завдань федерації – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. Як наголосив Тарас Кремінь, боротьба за мову – це і боротьба за самоідентичність української нації.