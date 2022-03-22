Про це сповістив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів Європейського Союзу. Серед основних завдань федерації – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.
Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. Як наголосив Тарас Кремінь, боротьба за мову – це і боротьба за самоідентичність української нації.
“Тому свідомий перехід наших співгромадян на українську мову, ефективний захист інформаційного поля, всебічний розвиток мови – це захист національних інтересів, протидія країні-агресору та боротьба за нашу незалежність”, – констатував Уповноважений із захисту державної мови.
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