Про це сповістив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів Європейського Союзу. Серед основних завдань федерації – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. Як наголосив Тарас Кремінь, боротьба за мову – це і боротьба за самоідентичність української нації.

“Тому свідомий перехід наших співгромадян на українську мову, ефективний захист інформаційного поля, всебічний розвиток мови – це захист національних інтересів, протидія країні-агресору та боротьба за нашу незалежність”, – констатував Уповноважений із захисту державної мови.