Відповідну інформацію опублікувала пресслужба Державного департаменту США.
Згідно із заявою Держдепу, метою є зустріч з високопоставленими урядовцями для обговорення нарощування військових сил Росією. Також на меті — демонстрація підтримки Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.
Згодом помічниця держсекретаря поїде до Брюсселя (Бельгія) 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.
- В адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували надсилання до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.
- Лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.