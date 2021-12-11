Відповідну інформацію опублікувала пресслужба Державного департаменту США.

Згідно із заявою Держдепу, метою є зустріч з високопоставленими урядовцями для обговорення нарощування військових сил Росією. Також на меті —  демонстрація підтримки Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.

Згодом помічниця держсекретаря поїде до Брюсселя (Бельгія) 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.