У період 13-15 грудня помічниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії доктор Карен Донфрід відвідає Київ і Москву, аби обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба Державного департаменту США.

Згідно із заявою Держдепу, метою є зустріч з високопоставленими урядовцями для обговорення нарощування військових сил Росією. Також на меті — демонстрація підтримки Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.

Згодом помічниця держсекретаря поїде до Брюсселя (Бельгія) 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.