Україна потрапила в "зелену" зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба офісу президента.

Як повідомив Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.

“Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна відтепер увійшла в “зелену” зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення”, – заявив прем’єр.

При цьому він зазначив, що всі регіони України знаходяться в “зеленій” зоні адаптивного карантину.

Очільник уряду розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. осіб – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців. Було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад.