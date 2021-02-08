У понеділок, 8 лютого, майже всю Україну вкрило снігом.

#Букви підготували добірку яскравих фото з різних куточків країни.

Як відомо, в понеділок, 8 лютого, майже по всій Україні сніг та хуртовини.

На Київщині обмежили рух великогабаритного транспорту. Тим часом в столиці через негоду зафіксували понад 200 повідомлень про ДТП.

На півдні країни та в Карпатському регіоні спостерігалися сніг з дощем, а на Закарпатті — сильний дощ та ожеледиця.

Рясно сніжило в західних, північних та центральних областях.

Станом на 20 годину місцями все ще сніжить. Зокрема, на Херсонщині спостерігається невеликий сніг з дощем. В Закарпатській, Одеській та Миколаївській областях дощить.