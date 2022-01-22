“Попри COVID-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнув кордон… 4 271 991 іноземець. Це на 26,3% більше, ніж у 2020 році”, – написала Олеськів.

Найбільше іноземців до України їхало з Молдови (1,054 млн осіб), Росії (519 тис.), Польщі (311 тис.), Білорусі (273 тис.), Румунії (264 тис.), Туреччини (247 тис.), Угорщини (227 тис.), Німеччини (154 тис.), Ізраїля (133 тис.), США (103 тис.).

Активно цікавляться Україною також: Саудівська Аравія (56 тис.), Італія (56 тис.), Велика Британія (56 тис.), Грузія (49 тис.), Азербайджан (48 тис.), Індія (48 тис.), Франція (39 тис.), Чехія (38 тис.), Словаччина (31 тис.), Вірменія (25 тис.), Нідерланди (24 тис.).

Основною метою подорожі іноземців до нашої держави у 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Так зазначили 29,5% опитаних респондентів.

“Вперше за 30 років на державному рівні формується аналіз та розуміння різних туристичних ринків, яким цікава Україна саме як локація для подорожей та відпочинку. За кожною категорією маємо чіткий портрет мандрівника і точно знаємо про мету його поїздки. Незабаром ми повністю оприлюднимо ці дані українській спільноті. А стратегічна мета – щорічне зростання кількості іноземних гостей і стимулювання українців більше і частіше пізнавати свою країну”, – заявила очільниця ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Що ж до українців, то минулого року кордон перетнуло 14,7 млн наших співвітчизників.

ТОП напрямків-мільйонників: Польща – 4,49 млн, Туреччина – 2,05 млн, Угорщина – 1,72 млн, Єгипет – 1,46 млн.

Також найактивніші євронапрямки: Румунія – 825 тис., Словаччина – 343 тис., Німеччина – 267 тис., Греція – 199 тис., Італія – 194 тис.

Загалом до Європейського Союзу напряму з України протягом 2021 року здійснили подорожі 8 832 616 наших громадян.