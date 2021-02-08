8 лютого через складні погодні умови на деяких автодорогах країни для вантажного транспорту обмежили рух. У західних областях рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій організували мобільні пункти обігріву. А Нацполіція закликає українців без потреби не виїжджати на власних авто.

Про це розповідають #Букви.

Станом на 14 годину, невеликий сніг спостерігається у Львівській, Черкаській, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій, Харківській областях та м. Київ. У Закарпатській області – дощ.

Скасування авіарейсів

Через складні метеоумови українські аеропорти скасували низку рейсів.

Так, зі Львова скасували рейси до Стамбула, Києва та Мінська.

Аеропорт “Бориспіль” повідомив, що незважаючи на снігопад продовжує приймати та відправляти рейси 24/7.

Аеропорт Одеси також працює у штатному режимі. Згідно інформації онлайн-табло, рейси відправляються без затримок.

Обмеження руху на автошляхах

Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту з 22:00 7 лютого до 5:00 8 лютого на автомобільних дорогах державного значення:

М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець, км 7+993 – 69+961;

М-11 Львів – Шегині, км 9+128 – 80+761;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 129+807 – 191+877;

Західний обхід міста Львова, км 0+000 – 15+010;

Під’їзд до міста Львова, км 0+000 – 5+694;

Н-09 Мукачево – Львів, км 395+332 – 439+545;

Н-17 Львів – Луцьк, км 0+000 – 69+434;

Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.

У Київській міській держадміністрації повідомили про обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до столиці.

“Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва”, – йдеться у повідомленні.

Обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

Що відбувається на дорогах

Рятувальники ДСНС чергують на найбільш проблемних ділянках автошляхів, аби допомогти витягувати автівки з кюветів та засніжених ділянок доріг.

Зокрема:

ДСНС на Хмельниччині забезпечує чергування пересувних пунктів обігріву та техніки підвищеної прохідності на автодорозі Н-03 поблизу села Гуменці, Кам’янець-Подільського району, та на автошляху М-12 поблизу Війтівців, Волочиського району;

забезпечує чергування пересувних пунктів обігріву та техніки підвищеної прохідності на автодорозі Н-03 поблизу села Гуменці, Кам’янець-Подільського району, та на автошляху М-12 поблизу Війтівців, Волочиського району; У Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу. Облаштовано пересувні пункти обігріву.

Обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Н-17 Маюничі-Торчин між смт. Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на деяких дорогах загального користування в межах Волинської області;

На Вінниччині рятувальники надали допомогу водіям чотирьох транспортних засобів. На момент проведення в автомобілях перебувало 8 людей. Крім того, в смт Сутиски надали допомогу бригаді екстреної медичної допомоги, яка саме прямувала на виклик до хворого;

рятувальники надали допомогу водіям чотирьох транспортних засобів. На момент проведення в автомобілях перебувало 8 людей. Крім того, в смт Сутиски надали допомогу бригаді екстреної медичної допомоги, яка саме прямувала на виклик до хворого; На Івано-Франківщині 8 лютого в селі Чернятин рятувальники надали допомогу по буксируванню автобуса, в якому перебувало 18 осіб.

Фото: ДСНС України

Залізничний транспорт функціонує у звичайному режимі.

Погода на 9 лютого

9 лютого на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця.

По Києву та Київській області 9 лютого на дорогах ожеледиця, вночі значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.