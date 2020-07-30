Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
“З 1 серпня набуває чинності нова постанова Уряду. Ця постанова буде регламентувати питання карантину на території країни. У нас буде поділ на чотири зони: “зелена”, “жовта”, “помаранчева” і “червона”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що вже завтра відбудеться засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб затвердити всі ці зони по країні.
Також він нагадав, що робота дитячих таборів буде можлива лише в “зелених” і “жовтих” зонах.
Контролювати дотримання карантину буде Держпродпотребслужба, служба з надзвичайних ситуацій, місцева влада.
(На відео – з 16:00)
Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна із наступних ознак:
• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;
• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 %;
• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).
“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. У кожній зоні будуть діяти свої карантинні обмеження.
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.