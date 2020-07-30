Міністерство охорони здоров'я завтра, 30 липня, ініціює проведення засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон в Україні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

“З 1 серпня набуває чинності нова постанова Уряду. Ця постанова буде регламентувати питання карантину на території країни. У нас буде поділ на чотири зони: “зелена”, “жовта”, “помаранчева” і “червона”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що вже завтра відбудеться засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб затвердити всі ці зони по країні.

Також він нагадав, що робота дитячих таборів буде можлива лише в “зелених” і “жовтих” зонах.

Контролювати дотримання карантину буде Держпродпотребслужба, служба з надзвичайних ситуацій, місцева влада.

(На відео – з 16:00)

Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна із наступних ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 %;

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. У кожній зоні будуть діяти свої карантинні обмеження.