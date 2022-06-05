5 червня збірна України з футболу зіграла проти національної команди Уєльсу. За результатами матчу українська збірна не потрапляє на Чемпіонат світу-2022, що відбудеться у Катарі.

Про це повідомляють #Букви.

Гра відбулась на стадіоні “Кардіфф Сіті” валлійської столиці. Поєдинок Уєльс – Україна розпочався о 19:00 за київським часом.

Українська збірна зазнала поразки з рахунком 0:1.

Вирішальним став автогол на 34-й хвилині гри. Андрій Ярмоленко зрізав м’яч у власні ворота після подачі від Гарета Бейла.

Збірна України завдала дев’ять ударів у стійку воріт суперника, так неодноразово наближаючись до зрівняння рахунку.

За результатами матчу, збірна Уєльсу виступить у групі B із командами Англії, США та Ірану на ЧС-2022.