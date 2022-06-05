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Гра відбулась на стадіоні “Кардіфф Сіті” валлійської столиці. Поєдинок Уєльс – Україна розпочався о 19:00 за київським часом.
Українська збірна зазнала поразки з рахунком 0:1.
Вирішальним став автогол на 34-й хвилині гри. Андрій Ярмоленко зрізав м’яч у власні ворота після подачі від Гарета Бейла.
Збірна України завдала дев’ять ударів у стійку воріт суперника, так неодноразово наближаючись до зрівняння рахунку.
За результатами матчу, збірна Уєльсу виступить у групі B із командами Англії, США та Ірану на ЧС-2022.
- Нагадаємо, під час трансляції матчу за вихід на чемпіонат світу з футболу між Україною та Уєльсом російські хакери зламали ОТТ-платформу Oll.tv.
- Раніше збірна України зіграє обіграла збірну Шотландії — 1:3. Останні зі свого боку в іншому півфіналі у березні перемогли Австрію (2:1).
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