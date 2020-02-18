Про це заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив в Twitter.
Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.
У зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі заступник міністра закордонних справ зустрівся з головою спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співпраці в Європі Яшаром Халітом Чевіком.
“Закликав ОБСЄ невідкладно проінформувати міжнародну спільноту про спробу російського наступу в районі Золотого. Привернув увагу до використання збройними формуваннями РФ забороненої зброї”, — повідомив Боднар.
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- Лідер фракції “Слуги народу” Давид Арахамія засумнівався в тому, яка зі сторін вранці 18 лютого почала наступ біля Золотого на Донбасі.