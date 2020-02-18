Міністерство закордонних справ України звернулося до ОБСЄ з проханням допомогти привернути увагу світової спільноти до наступу бойовиків на Донбасі.

Про це заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив в Twitter.

Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.

У зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі заступник міністра закордонних справ зустрівся з головою спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співпраці в Європі Яшаром Халітом Чевіком.

“Закликав ОБСЄ невідкладно проінформувати міжнародну спільноту про спробу російського наступу в районі Золотого. Привернув увагу до використання збройними формуваннями РФ забороненої зброї”, — повідомив Боднар.