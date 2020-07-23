Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“23 липня близько 16:17 в поліцію надійшла інформація про те, що до приміщення пошти на вулиці Льва Ландау зайшов невідомий чоловік в балаклаві та під загрозою застосування палиці змусив відчинити сейф. Потім зловмисник зв’язав касира і закрив разом з іншою працівницею в підсобці. Після чого заволодів грошима і втік”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Інформацію внесено до єдиного обліку. Вирішується питання стосовно кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.