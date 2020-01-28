Глава "Укравтодору" Олександр Кубрак заявив, що уряд має намір залучити до 85 млрд гривень на ремонт 6 000 км автошляхів у 2020 році.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами Кубракова, тільки менше половини (31,5 млрд гривень) цих коштів будуть покриті за рахунок Дорожнього фонду.

“У нас є три джерела фінансування. Перший — це все Дорожній фонд, він в цьому році рекордний, на 30% більший. Друге — плануємо залучити додаткові кошти під державні гарантії. Ми вже прийняли два відповідних закони. … Це близько 20 млрд, 19,3 млрд. … Третє джерело. Це, я думаю, буде пізніше анонсовано, це близько 35 млрд гривень додаткового фінансування. Для нас вони будуть із загального фонду, а звідки вони будуть там ми поки потримаємо трохи інтригу. Разом ми говоримо про те, що плануємо 85 млрд гривень в цьому році”, — сказав він.

При цьому хто саме буде виконувати роботи наразі невідомо.