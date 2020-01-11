Про це повідомили в прес-службі відомства.
У повідомленні зазначили, що проїзд дорогами державного значення по всій країні забезпечено.
Вранці 11 січня на деяких ділянках доріг в Київській області був сніг, у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Рівненській областях – дощ. У центральних і південних областях – туман.
Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.
Біля Яблунецького перевалу місцями ожеледиця.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно 155 одиниць техніки та 227 працівників.
- Раніше повідомлялося, що через аномально теплу погоду, яка спостерігалася в грудні 2019 року, до Києва досі не завітала метеорологічна зима.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.