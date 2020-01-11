В "Укравтодорі" попередили водіїв про ожеледицю на дорогах державного значення в районі Яблунецького перевалу (Карпати).

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У повідомленні зазначили, що проїзд дорогами державного значення по всій країні забезпечено.

Вранці 11 січня на деяких ділянках доріг в Київській області був сніг, у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Рівненській областях – дощ. У центральних і південних областях – туман.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.

Біля Яблунецького перевалу місцями ожеледиця.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно 155 одиниць техніки та 227 працівників.