На дорогах України почали з'являтись різноманітні позначки, які у своїх цілях використовує російська окупаційна армія.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

Українців закликають фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших об’єктах інфраструктури.

Зазначається, що ці позначки – це система сигналів, яку використовує військо агресора.

Людей просять зафарбовувати такі позначки, засипати їх землею або ж заливати смолою.