Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.
Українців закликають фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших об’єктах інфраструктури.
Зазначається, що ці позначки – це система сигналів, яку використовує військо агресора.
Людей просять зафарбовувати такі позначки, засипати їх землею або ж заливати смолою.
- Нагадаємо, під час російського нападу застосовують не лише зброю, а й засоби для ведення інформаційної війни. Тож не поширюйте фейки та перевіряйте інформацію в офіційних джерелах.