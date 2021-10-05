«Укрексімбанк» про напад на знімальну групу «Схем»: Журналіст намагався заволодіти банківською таємницею

"Укрексімбанк" заявив, що журналісти програми "Схем" намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Установа планує звернутися до правоохоронців.

Про це йдеться у заяві банку, опублікованій у Facebook.

У банку повідомили, що погодилися на інтерв’ю, погодивши перелік питань, але під час спілкування з головою правління Євгеном Мецгером журналіст почав питати “про діяльність клієнтів банку”.

Пресслужба установи наголошує, що ця інформація є банківською таємницею, тому вони були змушені припинити інтерв’ю.

Наголошується, що “подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі” – журналісту запропонували підготувати питання, щоб банк міг “підготувати розгорнуті відповіді”.

В “Укрексімбанку” запевняють, що “журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією технікою)”.

“На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банк розглядає можливість звернення до правоохоронців, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста.

Нагадаємо, що журналісти програми “Схеми” заявили, що на їхню знімальну групу напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Журналіст Кирило Овсяний поставив запитання керівнику державного банку, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого запланована на один з найближчих випусків програми “Схеми”.

Після цього охоронці спробували зупинити запис на одній з камер Радіо Свобода, “скрутили” оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

ДОВІДКА. Євген Мецгер очолив “Укрексімбанк” у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.