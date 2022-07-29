НЕК “Укренерго" за дорученням уряду фінансуватиме створення стратегічного запасу вугілля в Україні. Відтак компанія виділить 2,5 млрд грн для закупівлі вугілля.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Відповідно до покладених урядом спецобов’язків “Укренерго” надасть ДП “Укрвугілля” безвідсоткову позику у 2,5 млрд грн для закупівлі вугілля за ринковою ціною.

“Пріоритет надаватиметься вугіллю вітчизняного видобутку, щоб підтримати українських шахтарів”, – наголосили в “Укренерго”.

У повідомленні зазначається, що створений запас вугілля буде гарантувати безперервне забезпечення електроенергією військових, побутових споживачів, лікарні, комунальні підприємства тощо.

Під час опалювального сезону 2022-2023 років вугілля буде реалізовуватися тепловій генерації за погодженням з Міністерством енергетики. Крім того, мають враховуватися затверджені баланси електричної енергії на 2022 та 2023 роки, а також графіки накопичення вугілля. Натомість ДП “Укрвугілля” має повернути НЕК “Укренерго” позику не пізніше 1 червня 2023 року.

Також у компанії наголосили, що зараз триває підготовка магістральних мереж та відновлення пошкодженої інфраструктури.

“Вже відновлено 42 магістральних високовольтних лінії та 13 підстанцій, пошкоджених російськими загарбниками. Це забезпечило надійність енергоживлення для понад 6 млн споживачів”, – йдеться у повідомленні.